Утром боевики обстреляли Сумщину: около 20 взрывов

Оперативное командование "Север" сообщает об отсутствии потерь с украинской стороны.

Российские военные вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Фейсбуке.

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Боевики открыли огонь примерно в 07:35 сегодня, 29 мая. Как отмечается в сообщении, наблюдатели насчитали примерно 20 взрывов (приходов) со стороны России в направлении Бояро-Лежачив.

В оперативном командовании сообщают, что потерь среди личного состава и техники украинских военных и пограничников нет.

Ранее мы писали, что россияне потеряли в войне 30 150 личного состава. За сутки ВС Украины улучшили статистику на 150 российских боевиков.