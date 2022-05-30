ВСУ в 22-й раз ударили по Чернобаевке, – Арестович

Был уничтожен российский склад с боеприпасами, говорит он.

ВСУ нанесли 22-й удар по Чернобаевке, что в Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента, подполковник Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

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Так, украинские защитники нанесли очередной удар по рашистам вчера, 29 мая.

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый", – пишет Арестович.

По его словам, военные в 22-й раз нанесли поражение склада боеприпасов российских оккупантов. В результате этого детонация снарядов длилась не меньше часа.

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"Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – резюмировал Арестович.

Напомним, что на этом фоне ВСУ провели контратаку на юге от Кривого Рога.

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