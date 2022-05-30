Порошенко таки выехал из Украины - УП

С третьей попытки бывшему Президенту все же удалось пересечь границу с Польшей.

Утром 30 мая лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко выехал из Украины и пересек границу с Польшей. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Начался обратный отсчет часов до дефолта России - Bloomberg

Сообщается, что пересечь украинскую границу экс-президент смог только с третьей попытки.

Ранее Порошенко написал открытое письмо Зеленскому, где заявил, что вместе с властями "работает на укрепление Украины". Он сообщил, что у него есть официальное приглашение от президента Европейской народной партии, и он намеревается ехать на саммит в Роттердам.

Цели своей заграничной поездки Порошенко озвучил следующие:

предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне;

поддержать Украину в войне против РФ;

добиться предоставления финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.