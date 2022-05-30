На Херсонщине из-за обстрела погиб ребенок, еще двое ранены

В результате артиллерийского обстрела погибла 9-летняя девочка

Вчера, 29 мая, во время вражеского обстрела Миролюбовки в Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Об этом сегодня сообщили в Офисе генпрокурора.

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Также известно, что 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения. Российские войска обстреляли населенный пункт из артиллерии. Других подробностей трагедии пока не сообщают.

“По состоянию на утро 30 мая, по меньшей мере, 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 243 ребенка погибли и более 444 ранены”, - поделились данными в ведомстве.

Отметим, что оккупанты не перестают наносить удары по населенным пунктам Херсонской области. Однако ВСУ начали оттеснять российские войска с населенных пунктов на юге Украины. В среднем они продвинулись на 8-10 километров.

Напомним, что в результате наступления ВСУ, россияне понесли потери и заняли оборону на невыгодных условиях в районе Костромки.

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