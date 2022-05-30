В Мариуполе оккупанты кладут тела в несколько шаров и "маскируют" как индивидуальные захоронения

В мэрии оценивают количество погибших мариупольцев в 22 тысячи жителей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что количество убитых мирных жителей российскими боевиками существенно увеличилось.

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На Старокрымском кладбище за май - 25 новых секторов траншейного типа. Тела убитых оккупанты складывают в несколько шаров, а после "маскируют" табличками якобы индивидуальных захоронений.

Рашисты с середины апреля похоронили не менее 16 тысяч местных жителей Мариуполя. Захоронения находятся в округе поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

Примерно 5 тысяч мирных были похоронены коммунальными службами до середины марта.

"Под завалами, на импровизированных кладбищах и временных моргах до сих пор лежат тысячи тел," - подчеркивает Андрющенко.

Советник приводит слова мэра города Вадима Бойченко, который называет примерную статистику погибших в 22 тысячи.

"Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации," – подчеркивает мэр Мариуполя.

Ранее мы писали, что в Мариуполе рашисты свезли трупы людей в супермаркет. На телах убитых есть бирки с номерами.