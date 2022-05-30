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Агрессия оккупантов в Украине может увеличиться – Боррель

Глава европейской дипломатии также считает, что война России против Украины может затянуться.
 |  Автор: Виталий Кулак
Агрессия оккупантов в Украине может увеличиться – Боррель
Жозеп Боррель / EPA / UPG

Война России против Украины может затянуться, а российские оккупанты еще больше усилят агрессивность своих действий. Такую возможность в интервью для France Info не исключил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он призвал страны продолжать оказывать Украине экономическую и военную помощь, а также усилить санкции против России.

В частности, Боррель активно поддерживает введение Евросоюзом ограничений на импорт российской нефти. Речь, в частности, идет про запрет на поставки российской нефти в страны ЕС по морю до конца 2022 года, но исключение нефти, доставляемой по российскому трубопроводу "Дружба". По этому трубопроводу российскую нефть получают три страны – Венгрия, Чехия и Словакия.

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Боррель уверен, что уже в скором времени европейские страны договорятся по эмбарго на российскую нефть.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

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