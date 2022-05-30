Утром россияне обстреляли Сумщину артснарядами с флешетами

Металлические стержни такого плана были изъяты из тел убитых россиянами жителей Бучи и Ирпени.

Данные металлические стержни были найдены в телах убитых в Буче / МВД / Telegram

Утром 30 мая россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Боевики использовали артснаряды с флешетами. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Телеграм.

Стальные стержни повредили здания и имущество мирных жителей приграничного населенного пункта в Шосткинском районе.

Правоохранители отмечают, что такие же элементы изъяли из тел убитых украинцев в Буче и Ирпене.

Ночью боевики трижды обстреляли Сумщину. ВС РФ провели 5 минометных выстрелов и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево. Авиация рашистов совершила два авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенного территориального общества.

Ранее мы писали, что в Мариуполе рашисты хоронят людей несколькими уровнями и маскируют могилы как индивидуальные. Мэрия города называет статистику убитых жителей в 22 тысячи.