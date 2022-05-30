Словакия передаст Украине восемь САУ "Zuzana 2"

Военную помощь подтвердил словацкий министр обороны.

Словакия подтвердила, что передаст Украине восемь гаубиц 155 миллиметров модели "Zuzana 2". Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет Defence 24.

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Словацкие САУ могут наносить удары на расстояние до 40 километров. Отметим, что "Zuzana 2" - это модернизированная версия Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году словацкая армия закупила 25 таких САУ. На учете армии Словакии они находятся с лета 2021 года.

Украинские военные уже проходят обучение по применению гаубиц "Zuzana 2". Об этом сообщало Министерство обороны Словакии 16 мая.

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