Названы две главные задачи РФ на Донбассе

Сейчас россияне пытаются реализовать две задачи, но пока без успеха

В настоящее время перед российской армией в Украине стоят две краткосрочные задачи. Ни одну из них выполнить пока не удается. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте также: В Северодонецке расстреляна машина с волонтерами и пропали три врача - Гайдай

"Первая цель – полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", - заявила она.

Отметим, что в настоящее время основные бои идут за контроль над Северодонецко-лисичанской агломерацией – последним значимым районом Луганской области, который остается под контролем Украины. Россияне атакуют город в лоб, параллельно стараясь окружить украинский гарнизон “клещами” из уже захваченных Попасной и Ямполя.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты вошли на окраины Северодонецка. В городе завязались уличные бои.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.