МВД предлагает способ выезда мужчин во время войны

Для военнообязанных мужчин предлагают ввести страховой взнос для разрешения покидать страну во время военного положения.

В МВД предлагают разрешить выезд военнообязанным мужчинам во время военного положения, введя страховой взнос в размере $3-5 тыс. Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.

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Он рассказал, что тотальный запрет на выезд мужчин вредит еще больше.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - говорит Андрусив.

В качестве примера пользы такого решения он привел историю своего знакомого.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - считает советник главы МВД.

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