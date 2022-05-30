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МВД предлагает способ выезда мужчин во время войны

Для военнообязанных мужчин предлагают ввести страховой взнос для разрешения покидать страну во время военного положения.
МВД предлагает способ выезда мужчин во время войны
Иллюстративное фото / ГПСУ

В МВД предлагают разрешить выезд военнообязанным мужчинам во время военного положения, введя страховой взнос в размере $3-5 тыс. Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.

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Он рассказал, что тотальный запрет на выезд мужчин вредит еще больше.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - говорит Андрусив.

В качестве примера пользы такого решения он привел историю своего знакомого.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - считает советник главы МВД.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.

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