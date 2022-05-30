Новая глава МИД Франции посетила Бучу
Новая глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник, 30 мая, прибыла с официальным визитом в Украину и посетила Бучу. Это ее первая заграничная поездка в качестве министра, совершенная не в страну Евросоюза. Подробности сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
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"Буча – символ преступлений Российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", – написал политик.
После этого он поблагодарил иностранных партнеров Украины за солидарность и всестороннюю поддержку.
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Отметим, что Колонна в рамках визита встретится с украинским министром иностранных дел, а также с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, на прошлой неделе Бучу посетила премьер Финляндии.
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