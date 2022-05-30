В Симферополе неизвестный пытался поджечь военкомат - СМИ

В здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью

В ночь на субботу, 28 мая, неизвестный перелез через забор на территорию военного комиссариата во временно оккупированном Симферополе на улице Сельвинского и бросил “коктейль Молотова” в окно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Бутылка с горючей смесью разбилась о решетку, поэтому возгорания не произошло. Неизвестный скрылся с места происшествия. Местные правоохранители, как сообщает СМИ, изучают записи с камер, на которых видно силуэт злоумышленника.

Отметим, что с начала войны в Украине на территории России было совершено большое количество нападений на здания военкоматов. По данным российских изданий, таких случаев было не менее 17 по всей территории страны-агрессора.

Напомним, что недавно в российском Подмосковье неизвестный кинул в здание Щёлковского военного комиссариата две бутылки с "коктейлем Молотова". Тогда пострадали два кабинета здания, в том числе архив военкомата.

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