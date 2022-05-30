У Зеленского ответили Лаврову: Нужен психиатрический консилиум

Также были опубликованы фото "военных целей", которые атакуют рашисты.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он пытался оправдать военные преступления России. Сообщение появилось на странице Подоляка в Twitter.

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"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России господин Лавров", – пишет советник.

Затем он указывает, что для оценки заявлений российского руководства нужен психиатрический консилиум. К публикации также были прикреплены снимки, показывающие, какие "военные цели" уничтожают оккупанты.

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"Считаем, что ВОЗ должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителя РФ. Возможно, новый вирус?", – отмечает Подоляк.

Последствия обстрелов РФ / twitter.com/Podolyak_M

Напомним, ранее в МВД сообщили об успехах ВСУ на юге Украины.

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