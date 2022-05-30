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У Зеленского ответили Лаврову: Нужен психиатрический консилиум

Также были опубликованы фото "военных целей", которые атакуют рашисты.
У Зеленского ответили Лаврову: Нужен психиатрический консилиум
Последствия обстрелов РФ / twitter.com/Podolyak_M

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он пытался оправдать военные преступления России. Сообщение появилось на странице Подоляка в Twitter.

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"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России господин Лавров", – пишет советник.

Затем он указывает, что для оценки заявлений российского руководства нужен психиатрический консилиум. К публикации также были прикреплены снимки, показывающие, какие "военные цели" уничтожают оккупанты.

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"Считаем, что ВОЗ должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителя РФ. Возможно, новый вирус?", – отмечает Подоляк.

Последствия обстрелов РФ / twitter.com/Podolyak_M
Последствия обстрелов РФ / twitter.com/Podolyak_M

Напомним, ранее в МВД сообщили об успехах ВСУ на юге Украины.

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