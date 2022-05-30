Украинские военные сбили уникальный вертолет Ми-35М для командования

Стоимость судна - свыше 38 миллионов долларов.

Украинские военные ликвидировали уникальный вертолет, предназначенный для российского командования, Ми-35М. Судно оснащено таким же автоматом перекоса, как и российский ударный вертолет Ми-28. Об уничтожении "птички" сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Стоит отметить, что Ми-35М – это вертолет связи и управления, который предназначен для перевозок военного командования России. Судно оснащено уникальными особенностями. Упомянутый автомат перекоса – это механизм для управления несущим винтом, который позволяет управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном по крену и тангажу.

Известно, что в начале 2017 году на учете российской армии стояло свыше 120 вертолетов модели Ми35-М. Один вертолет оценивают в 36 миллионов долларов (по состоянию на 2013 год).

Остатки российского элитного вертолета / УНИАН

Остатки российского элитного вертолета / УНИАН

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