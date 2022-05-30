"Нарративы Кремля": Датский исследователь заявил, что война в Украине началась 16 февраля

По мнению "эксперта", не Россия "начала" войну.

Исследователь из Дании Йенс Йорген Нильсен заявил, что Украина "начала войну" с РФ 16 февраля. Заявляя о том, что якобы не поддерживает российские действия, мужчина распространяет нарративы Кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Нильсен выступил на международной конференции в Копенгагене, где высказался о ситуации в Украине. "Эксперт" заявил, что на момент вторжения 24 февраля Украина якобы уже развязала войну 16 февраля.

Йорген Нильсен утверждает, что 110 000 украинских солдат были готовы "войти на Донбасс и взять Крым". При этом пророссийский эксперт не добавляет, что Донбасс и Крым - это украинские территории. Также стоит отметить, что возвращение оккупированной территории властью Украины не рассматривалось силовым методом.

В ЦПД отмечают, что в подтверждение пропагандистской миссии Нильсена и то, что "эксперт" объясняет путинскую агрессию тем, что у власти многих стран "русофобские правительства".

Ранее мы писали, что СНБО назвало 7 пунктов, как создается фейковое сообщение. В Центре противодействия дезинформации рассказали, как не попасться на фейк.