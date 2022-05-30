В Броварах в парке демонтируют советские самолеты

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

В Броварах сегодня, 30 мая, в парке Победы демонтируют советскую военную технику. Об этом в Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.

По его словам, решение о том, чтобы из парка Победы убрать советскую военную технику, принял исполнительный комитет после опроса местных жителей.

В парке Победы планируют установить современные украинские символы. Горсовет уже получил несколько предложений. В частности, есть предложение разместить на центральной алее этого парка макет знаменитого украинского самолета "Мрії". Окончательное решение еще не принято. Жителей Броваров просят предлагать свои идеи.

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе Дрогобыч (Львовская область) мэрия решила переименовать улицы, которые носят российскую историю, а также власти демонтировали "Вечный огонь".

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В Броварах демонтируют советские самолеты / facebook.com/i.sapozhko

В Броварах демонтируют советские самолеты / facebook.com/i.sapozhko