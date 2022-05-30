При штурме Лимана оккупанты уничтожили уникальный велокомплекс

Лиманская велотрасса не имела аналогов в Украине. Ее открыли в сентябре прошлого года

При штурме города Лиман в Донецкой области российские войска частично разрушили современную велобазу, которую открыли осенью прошлого года. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По словам губернатора, лиманский велокомплекс со специализированной трассой Bicycle Moto eXtreme – единственный подобный в Украине. Его строили больше года и открыли в сентябре в рамках президентской программы “Большая стройка”.

“Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" российской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами”, - рассказал Кириленко.

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Отмечается, что в этом году на базе лиманского велокомплекса планировали провести несколько всеукраинских и один международный велотурнир.

Напомним, в Мариуполе оккупанты кладут тела в несколько слоев и "маскируют" как индивидуальные захоронения. В мэрии оценивают количество погибших мариупольцев в 22 тысячи жителей.

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