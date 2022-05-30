В оккупированном Мелитополе за три месяца похитили более 500 человек - мэр

Людей удерживают от нескольких дней до нескольких месяцев

За три месяца полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мелитополе Запорожской области оккупанты похитили больше 500 человек. Об этом сегодня сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

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"За три месяца более 500 человек похитили. Кого-то держат три дня, а кого-то - больше месяца. Есть пример, когда 16-летнего ребенка держат уже 50 суток в заложниках. Поэтому именно вопрос безопасности на временных оккупированных территориях тяжелый", - поделился городской голова.

В связи с этим, на временно оккупированных территориях вопрос безопасности мирных жителей является очень важным.

Отметим, что еще 8 апреля оккупанты похитили 16-летнего сына Запорожской РГА Олега Буряка. В первые дни после случившегося чиновник пытался договориться об освобождении ребенка. Переговоры не принесли результата.

Напомним, что сегодня около 07:50 в центре временно оккупированного Мелитополя в районе ТЦ “Квартал” прогремел взрыв. По предварительным данным, от взрыва пострадали три человека.

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