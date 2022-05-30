На Буковине волонтеры продавали ввезенные как гумпомощь машины
В Черновицкой области правоохранители разоблачили директора и члена общественной организации в продаже микроавтобуса, который они получили из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом проинформировал Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
По данным следствия, директор и член общественной организации наладили схему продажи гражданским лицам автомобилей, полученных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Транспортные средства они не передавали ВСУ, а продавали другим лицам.
Так, в середине мая полицейские задержали члена общественной организации во время получения 4500 долларов за продажу микроавтобуса, предназначенного вообще-то для ВСУ.
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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.
Ранее стало известно, что полицейские разоблачила 20-летнего жителя Первомайска, который обманул волонтеров.
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