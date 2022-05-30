На Буковине волонтеры продавали ввезенные как гумпомощь машины

Фигурантам уголовного производства уже сообщили о подозрении в преступлении.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили директора и члена общественной организации в продаже микроавтобуса, который они получили из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом проинформировал Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным следствия, директор и член общественной организации наладили схему продажи гражданским лицам автомобилей, полученных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Транспортные средства они не передавали ВСУ, а продавали другим лицам.

Так, в середине мая полицейские задержали члена общественной организации во время получения 4500 долларов за продажу микроавтобуса, предназначенного вообще-то для ВСУ.

Читайте также: Мошенник-волонтер бросил людей в Мариуполе на смерть

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

Ранее стало известно, что полицейские разоблачила 20-летнего жителя Первомайска, который обманул волонтеров.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua