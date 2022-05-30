Из Мариуполя вывезли в Донецк семь уцелевших троллейбусов

Украденное уже готовят к презентации под видом гуманитарной помощи от России

В Мариуполе больше нет троллейбусов / facebook.com/zelenskiy.official

Оккупанты вывезли из Мариуполя семь уцелевших троллейбусов. Их направили в Донецк, чтобы презентовать как гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил в Телеграм советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, семь уцелевших троллейбусов нашли на территории Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Их уже отправили в Донецк.

“Сейчас их перекрашивают в цвета “Единой россии” и планируют запустить в начале июня. Русские и наши бывшие сограждане из так называемой “днр” – единственная в своем порыве к мародерству нация. Уничтожение. Разрушение. И мародерство”, – написал он.

Напомним, в оккупированном Мелитополе за три месяца похитили более 500 человек. Людей удерживают от нескольких дней до нескольких месяцев.

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