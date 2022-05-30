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Подоляк рассказал, по каким вопросам не приостановлены переговоры с Россией

Процесс переговоров сейчас остановлен в политико-дипломатической части
Подоляк рассказал, по каким вопросам не приостановлены переговоры с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк / president.gov.ua

Переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день продолжаются только по гуманитарным вопросам. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для lb.ua. 

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“Переговорный процесс сегодня остановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей", - заявил советник.

При этом Подоляк отметил, что переговорный процесс остановлен в политико-дипломатической части. В этой части переговоры не продолжаются, поскольку необходима адекватная оценка происходящего: санкций, репутации, партнеров. 

“Россия неадекватно смотрит на это. Это парадокс, который тоже будет вписан в учебники”, - объяснил Михаил Подоляк.  

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который пытался оправдать военные преступления России.

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