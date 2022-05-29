Подоляк объяснил, что ждет мир в случае победы РФ в войне

По мнению советника главы ОП, человечество откинет в темные времена.

Подоляк рассказал, почему мир помогает больше Украине, чем Африке и востоку. / Офис президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему мир помогает больше Украине, чем Африке и Востоку. В Твиттере политик описал, что ждет мир в случае победы российского диктатора.

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Подоляк подчеркнул, что одним из кремлевским нарративов является фраза, что мир уделяет Украине внимания больше, чем Африке и Востоку. По мнению советника Ермака, не стоит сравнивать трагедии: "Война - это не локальный конфликт или гуманитарный кризис. Это вопрос, каким будет мир завтра".

Михаил Подоляк отмечает, что если Россия победит, то это откинет человечество в темные времена.

"Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить - общая миссия цивилизованных стран. Время есть есть, но время поторопиться," - подчеркивает чиновник.

Ранее мы писали, что вице-канцлер Германии заявил, что не нужно обвинять страну в недостаточной помощи Украине. Габек подчеркнул, что "пока он сейчас говорит", солдат Украины учат пользованию немецкими Panzerhaubitze 2000.