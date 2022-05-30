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США не передадут Украине ракетные комплексы, способные наносить удары по РФ

Вероятно, Байден имел в виду Himars, которые бьют на 300-500 километров.
США не передадут Украине ракетные комплексы, способные наносить удары по РФ
Джо Байден против передачи Украине дальнобойного оружия / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что их страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь на территорию России. Об этом пишет Reuters.

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В сообщении упоминаются ракетные установки Himars, которые бьют на расстояние 300-500 километров.

Стоит отметить, что официально США не подтверждали поставки реактивных систем залпового огня в Украину. Однако, данная риторика может означать, что Белый дом передаст установки, но не самые дальнобойные. 

Ранее мы писали, что Словакия передаст Украине восемь гаубиц нового типа. Сейчас украинские защитники проходят обучение по их применению. 

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