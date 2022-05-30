Из-за обстрелов в Донецкой области пропало водоснабжение

В населенные пункты организуют подвоз воды

Из-за активных боевых действий и обстрелов населенные пункты Донецкой области остались без централизованного водоснабжения. Об этом сегодня сообщили в администрация КИП "КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

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"В результате боевых действий объекты КП "Компания "Вода Донбасса" оказались под обстрелами и вынуждены были приостановить работу. Города и поселки Донецкой области остались без централизованного водоснабжения”, - поделились в ведомстве.

Там также добавили, что поселки Ясногорка, Шабельковка, 3-я Александровка, Ясная Поляна, Софиевка и старая часть Краматорска частично остаются без водоснабжения. Завтра с 9 до 19:00 будет организован подвоз воды. Информацию о возобновлении водоснабжения в полном объеме обещают предоставить дополнительно.

Напомним, что российские захватчики вывезли из Мариуполя семь уцелевших троллейбусов. Их направили в Донецк, чтобы презентовать как гуманитарную помощь от России.

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