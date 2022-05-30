В Бахмутском районе повредили аммиакопровод: аммиак бесконтрольно вытекает

Есть угроза для шести населенных пунктов Донеччины.

В Бахмутском районе Донецкой области в следствии боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти - Одесса". В зону поражения аммиачными выхлопами могут попасть шесть населенных пунктов. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко.

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В ОДА отмечают, что данную ветвь аммиакопровода не используют с 2014 года. Хоть засовы и закрыты, но аммиак вытекает сейчас бесконтрольно. Аммиачная туча двигается над землей от поселка Травневое в сторону Бахмута.

В зоне поражения могут оказаться Бахмут, Гладосовое, Дача, Николавка Вторая, Одрадовка и Опытное. Пока у властей нет информации о пострадавших и погибших. Кирилленко добавил, что местные власти предупредили население об опасности и необходимых мерах, чтобы себя обезопасить. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии.

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