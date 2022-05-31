Враг снова атаковал Криворожский район

Сообщается, что в процессе обстрелов жертв среди населения не было.

В ночь на 31 мая российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Сообщается, что в процессе обстрелов жертв среди населения не было.

"Ночь более или менее спокойная. Одна короткая тревога к утру. Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской общине. Людей не задело", - сообщает Резниченко.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.