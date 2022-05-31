Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть жертвы

На данный момент известно о трех погибших

Российские войска этой ночью нанесли ракетный удар по Славянску. Об этом сегодня сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Как сообщил глава администрации, на данный момент известно о трех погибших и шестерых раненых. Из-за нанесенного врагом удара пострадали школа и семь многоэтажных жилых домов. Спасатели продолжают свои работы, поэтому точное число жертв будет известно после их окончания.

“Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди”, - написал Кириленко. Руководитель области вновь призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области, поскольку безопасных мест в ней сейчас нет.

Последствия обстрела / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Последствия обстрела / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, что в Бахмутском районе Донецкой области в следствии боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

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