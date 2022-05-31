Стало известно, сколько детей убили российские оккупанты

Об этом рассказала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск и по состоянию на 31 мая 2022 года из-за преступных действий оккупантов погибли 243 ребенка. Об этом рассказала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения российских войск 446 украинских детей получили ранения.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (153), Киевской (116), Харьковской (111), Черниговской (68), Луганской (52) и Херсонской (52) областях.

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В частности, 30 мая российские оккупанты обстреляли Харьков и село Коротич Харьковской области, в результате чего ранены 13-летняя девочка и 16-летний парень.

Напомним, ранее омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты депортировали в Россию более 230 тысяч украинских детей.

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