"Лукашенко давал знаки, что петляет", – Енин о нападения Беларуси

Однако на этом фоне Украине все равно решила укрепить и усилить охрану границ на севере.

Первый замглавы МВД Евгений Енин оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Он говорит, что Александр Лукашенко неоднократно подавал знаки, что он "петляет". Слова Енина передает "РБК-Украина".

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Так, говоря о военном потенциале Беларуси, уровне подготовки и мотивации ее военных, политик предложил обратиться с этим вопросом к военным. Но в это же время он подчеркивает, что сейчас ударных группировок и их формирования на территории Беларуси зафиксировано не было.

"Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет", – добавил Енин.

По его словам, несмотря на это Лукашенко является "верным соратником" Владимира Путина, который помогает российскому диктатору в попытке захватить Украину.

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Сославшись на Генштаб ВСУ, замглавы МВД отметил, что сейчас белорусские военные проводят учения и усиливают границу в Брестской и Гомельской областях. Потому охрана границы является одним из приоритетов Украины.

"Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", – резюмировал Енин.

Напомним, раннее в Госдепе США объяснили, почему Лукашенко – соучастник агрессии в Украине.

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