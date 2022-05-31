"Лукашенко давал знаки, что петляет", – Енин о нападения Беларуси
Первый замглавы МВД Евгений Енин оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Он говорит, что Александр Лукашенко неоднократно подавал знаки, что он "петляет". Слова Енина передает "РБК-Украина".
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Так, говоря о военном потенциале Беларуси, уровне подготовки и мотивации ее военных, политик предложил обратиться с этим вопросом к военным. Но в это же время он подчеркивает, что сейчас ударных группировок и их формирования на территории Беларуси зафиксировано не было.
"Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет", – добавил Енин.
По его словам, несмотря на это Лукашенко является "верным соратником" Владимира Путина, который помогает российскому диктатору в попытке захватить Украину.
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Сославшись на Генштаб ВСУ, замглавы МВД отметил, что сейчас белорусские военные проводят учения и усиливают границу в Брестской и Гомельской областях. Потому охрана границы является одним из приоритетов Украины.
"Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", – резюмировал Енин.
Напомним, раннее в Госдепе США объяснили, почему Лукашенко – соучастник агрессии в Украине.
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