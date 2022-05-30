Кулеба о "готовности" РФ к переговорам: это "КГБшная маскировка"

Глава МИД отметил, что страна, которая полномасштабно наступает на Донбассе и бьет ракетами по городам Украины, явно не хочет вести переговоры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывания Кремля о якобы готовности возобновить переговоры. По мнению чиновника, поведение в Украине россиян говорит совсем не о желании вести диалоги о мире. Об этом Кулеба сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия на стадии полномасштабного наступления на Донбассе, пытается установить власть на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также продолжает пускать ракеты со своей территории по городам Украины. При таком поведении, отмечает Кулеба, понятно, на какой стадии находятся переговоры стран.

"Вот это все, что нужно знать о настрое России на переговоры. Согласитесь, что когда вы хотите вести переговоры, вы ведете себя иначе. Поэтому Россия может сделать 100 заявлений о том, как они открыты к переговорам, но это все классическая КГБшная маскировка - операция по маскировке своих настоящих действий," - отмечает Дмитрий Кулеба.

Также министр добавил, что истинные российские деяния - это агрессия и блокировка украинских портов, в следствии чего сельскохозяйственная продукция Украины не может добраться до мировых партнеров. Кулеба тоже отметил, что уже перестал комментировать все высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова.

"Каждые его очередные мысли не требуют на самом деле реакции. Он представляет другую реальность, против которой мы сейчас защищаемся и воюем," - подытожил глава МИД Украины.

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