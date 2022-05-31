В США объяснили заявление Байдена о передаче РСЗО Украине

Он переживал, чтобы ВСУ не наносили удары по территории России.

Бывший посол США в России, политолог и профессор Майкл Макфол объяснил заявление президента Джо Байдена о передаче Украине РСЗО. Он рассказал, что именно имел в виду политик, говоря, что ВСУ не получат дальнобойное вооружение. Соответствующее сообщение появилось на странице Макфола в Twitter.

Что предшествовало

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Джо Байден заявил, что США не отправит Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Предполагалось, что речь идет об установках Himars. Они способны бить на расстоянии до 300-500 километров.

Объяснение Макфола

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Дипломат говорит, что ВСУ все же будут вооружены MLRS (РСЗО). У Украины будут высокоточные ракеты с все еще большой дальностью применения.

"Уточняющие комментарии от администрации Байдена по MLRS более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных наносить удары вглубь России", – объяснил Макфол.

Напомним, на этом фоне Франция решила передать Украине дополнительную партию САУ.

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