В МВД сказали, сколько времени понадобится на разминирование Украины

Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

На разминирование территории Украины, связанное с полномасштабным вторжением российских оккупационных войск, понадобиться много лет. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин.

Он отметил, что еще до начала вторжения российских оккупантов в Украине продолжалось разминирование боеприпасов, мин и авиабомб времен Второй мировой войны. Также приходилось разминировать боеприпасы времен Первой мировой войны.

Теперь же к этому добавилась необходимость разминирования территории после преступных действий российских оккупантов. Сколько продлится разминирование – Енин уточнять не стал. Он только сказал, что на это понадобятся многие годы.

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Поэтому Украина уже начала привлекать к разминированию территории международных партнеров. Идет также подготовка новых взрывотехников.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты сосредоточились на захвате Северодонецка.

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Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA