Враг сосредоточился на захвате Северодонецка – Генштаб ВСУ

По ряду направлений противник несет потери, там его действия успеха не имеют.

По состоянию на утро вторника, 31 мая, войска РФ сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка. А на многих направлениях сейчас он просто пытается сдерживать ВСУ и готовиться к наступлению. Подробности об обстановке на фронте сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси охраняют границу и оборудуют свои позиции, ведут разведку. Сохраняется угроза ракетных ударов.

На Северском направлении противник обстреливал населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении враг готовится к наступлению, изучает пути выдвижения и поставок техники, материальных средств из территории РФ.

На Харьковском направлении активных действий не зафиксировано. Оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру ряда населенных пунктов.

В направлении Славянска основные усилия рашистов брошены на удержание ранее занятых позиций и маршрутов снабжения, а также создание условий для возобновления наступления. Также они обстреляли ряд населенных пунктов и безуспешно пытались штурмовать район Долгенького.

На Донецком направлении захватчики обстреливают позиции ВСУ. Основные усилия брошены на захват Северодонецка.

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На Лиманском направлении россияне перегруппируются и готовят наступление. Они также пробовали проводить разведку для продвижения в районе Лимана, но получили ответ от ВСУ и отошли.

Проводили оккупанты штурмовые действия в районе Северодонецка и Тошковки. Бои продолжаются. В направлении Бахмута безуспешные штурмовые действия врага фиксировались в районе Золотого, Камышевахи, Берестово, Нырково, Покровского и Доломитного. Кое-где бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Запорожском и Новопавловском направлениях рашисты пытаются усилить свои группировки устаревшей техникой. Также они усилили разведку и наносили авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что на этом фоне ударная авиация украинских Воздушных Сил наносила удары по скоплениям захватчиков на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине. А наши зенитчики сбили крылатую ракету.

На Луганщине и Донетчине ВСУ также отбили 8 вражеских атак, уничтожив технику и сбив крылатую ракету.

Напомним, ранее сообщалось, что житель временно оккупированной Херсонщины угнал у оккупантов "Урал" и передал его ВСУ.

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