Враг контролирует половину Северодонецка – РГА

Бои развернулись в центральной части города

Российская армия взяла под свой контроль значительную часть города Северодонецк в Луганской области. Сейчас уличные бои идут в центре города. Об этом заявил глава Северодонецкой районной госадминистрации Роман Власенко в комментарии Радио Свобода.

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“Первый штурм у них был неудачен, их удалось выбить из города. Второй раз они, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям", - сообщил он.

По словам Власенко, захватчики в целом контролируют около половину городской территории, город парализован из-за боевых действий. Из-за этого доставка гуманитарной помощи населению, а также эвакуация жителей стали невозможны.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть жертвы. На данный момент известно о трех погибших.

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