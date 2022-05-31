Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

За день оккупанты потеряли 150 человек и 29 единиц бронетехники – ВСУ

Всего российские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 30 500 человек.
 |  Автор: Виталий Кулак
За день оккупанты потеряли 150 человек и 29 единиц бронетехники – ВСУ
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска потеряли в Украине 150 человек, 9 танков, 20 бронемашин и 1 самолет. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ

Всего же с 24 февраля и по состоянию на утро 31 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 30 500 человек, 1358 танков, 3302 бронемашины, 649 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, сосредоточившись там на захвате Северодонецка (в городе идут уличные бои). На других направлениях враг пытается закрепиться на ранее захваченных позициях и отбить потерянные рубежи. При этом 30 мая оккупанты понесли самые большие потери на Криворожском и Запорожском направлениях.

Читайте также: Активные бои могут идти до зимы – ГУР

Напомним, ранее в МВД сказали, сколько времени понадобится на разминирование Украины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua
Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK