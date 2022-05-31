За день оккупанты потеряли 150 человек и 29 единиц бронетехники – ВСУ

Всего российские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 30 500 человек.

За минувшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска потеряли в Украине 150 человек, 9 танков, 20 бронемашин и 1 самолет. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ

Всего же с 24 февраля и по состоянию на утро 31 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 30 500 человек, 1358 танков, 3302 бронемашины, 649 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, сосредоточившись там на захвате Северодонецка (в городе идут уличные бои). На других направлениях враг пытается закрепиться на ранее захваченных позициях и отбить потерянные рубежи. При этом 30 мая оккупанты понесли самые большие потери на Криворожском и Запорожском направлениях.

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Напомним, ранее в МВД сказали, сколько времени понадобится на разминирование Украины.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua