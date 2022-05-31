Харьковщина: Во время утренних обстрелов Изюмского района погиб ребенок

В Харьковском районе погибло трое мирных жителей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в области по состоянию на 31 мая. За сутки российские боевики открыли огонь по Основьянскому и Киевскому району Харькова, а также по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области. Об этом губернатор рассказал в эфире телемарафона.

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Есть трое погибших. В результате обстрелов в поселке Коротич Харьковского района погибла женщина, в селе Уды Богодуховского района - мужчина, в поселке Чкаловское Чугуевского района - женщина.

Получили ранения 14 мирных жителей. Из них четверо - это харьковчане, в том числе 16-летний мальчик. В поселке Коротич пострадали пятеро, среди которых есть девочка 13 лет.

Россияне обстреляли область и сегодня утром. В деревне Ивановка Изюмского района погибла девочка 12 лет, один гражданский получил ранения. Одна женщина погибла в Золочеве.

Синегубов подчеркнул, что боевые действия на территории области продолжаются. ВС РФ пытаются контратаковать в районе Долгенького, но безуспешно - отступили. ВСУ дают отпор врагу и наносят потери.

Ранее мы писали, что из Харьковской области удалось вывезти на безопасные территории полторы тысячи жителей. Всех людей обеспечили едой, а также медицинской и психологической помощью.