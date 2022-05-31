Из Харьковской области эвакуировали еще 1500 человек

Удалось эвакуировать жителей временно захваченных территорий Харьковщины

В Харьковской области с временно оккупированных территорий вчера удалось эвакуировать более 1500 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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“Все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных - автобусами довезли в логистические центры. Еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге", - поделился глава ОВА.

Всех людей обеспечили едой, а также медицинской и психологической помощью.

В эвакуации оказали помощь областные и местные власти, спасатели, правоохранители, а также волонтерские организации – Help me Kharkiv, Несокрушимый Харьков, Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, Красный Крест, как сообщил Синегубов.

Напомним, что с 1 июня Харьковская ТЭЦ-5 останавливает свою работу и планирует законсервировать оборудование. Причиной этому стала невозможность платить за газ по предложенной цене.

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