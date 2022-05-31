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Оккупанты вывозят из Мариуполя краденую сталь и "национализируют" корабли

В российский Ростов-на-Дону уже отправилось судно со сталью
Оккупанты вывозят из Мариуполя краденую сталь и "национализируют" корабли
Мариуполь / EPA / UPG

Из временно оккупированного Мариуполя в порт российского города Ростов-на-Дону отправилось судно с 2,5 тысяч тонн награбленной рулонной стали. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. 

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По его словам, помимо этого, оккупанты уже анонсировали “национализацию”, то есть кражу, оставшихся в порту 34 украинских судов. Уже начат процесс их переименования и смены флагов. 

Советник мэра ранее отмечал, что российские войска хотят вывезти металлопрокат и остатки зерна с территории порта Мариуполя. Металлопроката, по словам Андрющенко, в порту находится на несколько десятков миллионов долларов США. 

Ранее также сообщалось, что оккупанты вывезли из Мариуполя семь уцелевших троллейбусов. Их направили в Донецк, чтобы презентовать как гуманитарную помощь от России. 

Напомним также, что в Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российского паспорта.

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