Украина получит важное оружие от США - Ермак

Речь идет о необходимых MLRS.

Украина получил стратегически важное оружие от США. Данную новость подтвердил экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности, посол Майкл Макфол. Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак опубликовал скриншоты с Твиттера Макфола, где директор Института международных исследований Фримана-Спогли говорит о передаче Украине MLRS. Отметим, что ранее СМИ писали, что Байден против передачи дальнобойного оружия по причине того, чтобы снаряды не долетели до территории РФ, и Путин не обвинил в эскалации конфликта.

Согласно словам Ермака и твитам американца, США смогут прислать Украине MLRS меньшей дальности.

Макфол о передаче Украине MLRS / Твиттер

Макфол о передаче Украине MLRS / Твиттер

Отметим, что MLRS — американская универсальная пусковая установка, которая используется в качестве реактивной системы залпового огня и установки для запуска тактических ракет.

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