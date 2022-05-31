В Донецкой области войска РФ разрушили 26 гражданских объектов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области вчера, 30 мая, российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, разрушив при этом 26 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые мирные жители, проинформировал Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Российские войска обстреляли, в частности, Авдеевку, Бахмут, Торецк, Николаевку, Славянск, Нью-Йорк и другие населенные пункты. Они использовали авиацию, артиллерию и танки. Утром, когда мирные жители еще спали, враг обстрелял Славянск, есть погибшие и раненые мирные жители.

По всем фактам обстрелов населенных пунктов следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не прекращают попытки полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Сейчас они пытаются захватить Северодонецк.

Напомним, ранее в МВД сказали, сколько времени понадобится на разминирование Украины.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua