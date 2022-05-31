ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе - СБУ

После разгрома в рядах боевиков началась паника.

Украинские военные уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. В следствии чего в рядах российских оккупантов началась паника. Об этом свидетельствует телефонный диалог боевика РФ с женой, который удалось перехватить СБУ.

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Боевик жалуется, что "нет толку" от ЧВК, который полегли. При этом в России "вагнеровцев" принято считать боеспособными и подготовленными.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации," - рассказывает российский военный.

На что жена ему лаконично ответила: "Пошли они нах*й со своей армией".

СБУ отмечает, что у боевиков еще есть шанс себя спасти. Позвонить по номеру 2402, чтобы сдаться в украинский плен и сохранить жизнь.

Ранее мы писали, что СБУ удалось получить доступ к переписке оккупанта. В диалоге боевик признался, что они съели йоркширского терьера.