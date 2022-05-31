Оккупантам снова приходится есть собак – СБУ

Российская армия до сих пор не смогла наладить стабильное снабжение своих войск на передовой

Российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдатам приходится есть собак. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на содержание переписки оккупантов в мессенджере, которую удалось перехватить.

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“Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера”, – написал знакомому российский солдат, стоящий на Херсонщине.

Оккупант жалуется приятелю, что в российской армии нет нормальной логистики, поэтому продукты на передовую “просто не могут доставить”.

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Примечательно, что товарищ оккупанта, находящийся в России с удивлением отмечает, что по телевизору им “рисуют только победы” армии-оккупанта в Украине.

“Пусть сюда идут и рисуют”, – возмущается солдат.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

Напомним, солдаты-срочники в РФ не получают обещанных выплат и льгот. Солдатам-срочникам, которых отправили воевать в Украину, отказывают в выплатах, присвоении статуса ветерана боевых действий и обещанном сокращении срока службы.

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