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За сутки россияне разрушили 20 гражданских объектов на Николаевщине - МВД

Полицейские фиксируют результаты военных преступлений российского агрессора.
За сутки россияне разрушили 20 гражданских объектов на Николаевщине - МВД
Результаты обстрела Николаевской области. / МВД / Telegram

За стуки российские боевики разрушили 20 гражданских объектов в Николаевской области. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в телеграм-канале.

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От обстрелов пострадали 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения мирного предназначения. Среди местных жителей есть пострадавшие. 

В ведомстве отмечают, что россияне обстреливают Николаев и населенные пункты Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мешково-Погорелово. 

Полицейские документируют и фиксируют последствия обстрелов и военных преступлений против украинцев российской армии, а также помогают пострадавшим.

Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram
Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram

Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram
Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram

Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram
Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram

Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram
Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram

Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram
Последствия обстрела Николаевщины / МВД / Telegram

Ранее мы писали, что николаевцам рекомендуют покинуть город. В военной комендатуре сообщают о причинах данных рекомендаций. Тем, кто не может выехать, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними. Ни в коем случае не прятаться в панельных многоквартирных домах.  

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