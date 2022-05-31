За сутки россияне разрушили 20 гражданских объектов на Николаевщине - МВД
За стуки российские боевики разрушили 20 гражданских объектов в Николаевской области. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в телеграм-канале.
Читайте также: Боевики обстреляли Николаев: повреждены десятки домов - фотоОт обстрелов пострадали 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения мирного предназначения. Среди местных жителей есть пострадавшие.
В ведомстве отмечают, что россияне обстреливают Николаев и населенные пункты Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мешково-Погорелово.
Полицейские документируют и фиксируют последствия обстрелов и военных преступлений против украинцев российской армии, а также помогают пострадавшим.
Ранее мы писали, что николаевцам рекомендуют покинуть город. В военной комендатуре сообщают о причинах данных рекомендаций. Тем, кто не может выехать, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними. Ни в коем случае не прятаться в панельных многоквартирных домах.