В Раде предлагают разрешить отправлять судебные повестки через "Дію"
Ранее распространялась дезинформация о якобы введении рассылки через приложение повесток из военкомата.
В Верховной Раде Украины предлагают разрешить отправлять повести из суда через приложение "Дія". Данный законопроект №7315/П появился на сайте ВРУ 18 мая 2022 года. Инициатором выступил народный депутат Андрей Костин, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Читайте также: Депутаты собрали подписи для высказывания недоверия Денисовой - спикер "Слуги народа"Проект закона называется "Постановление о принятии за основу проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "Про судоустройство и статус судей" по поводу осуществления судебной деятельности в условиях военного или чрезвычайного положения.
Отметим, что законопроект уже предоставлен к рассмотрению в ВРУ.
Ранее мы писали, что украинские защитники уничтожили подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. В следствии ликвидации "элитного" состава в рядах российской армии началась паника.
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