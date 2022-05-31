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В Раде предлагают разрешить отправлять судебные повестки через "Дію"

Ранее распространялась дезинформация о якобы введении рассылки через приложение повесток из военкомата.
В Раде предлагают разрешить отправлять судебные повестки через "Дію"
Иллюстрационное фото. / diia.gov.ua

В Верховной Раде Украины предлагают разрешить отправлять повести из суда через приложение "Дія". Данный законопроект №7315/П появился на сайте ВРУ 18 мая 2022 года. Инициатором выступил народный депутат Андрей Костин, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.  

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Проект закона называется "Постановление о принятии за основу проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "Про судоустройство и статус судей" по поводу осуществления судебной деятельности в условиях военного или чрезвычайного положения.   

Проект закона / Верховная Рада
Проект закона / Верховная Рада

Отметим, что законопроект уже предоставлен к рассмотрению в ВРУ.

Ранее мы писали, что украинские защитники уничтожили подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. В следствии ликвидации "элитного" состава в рядах российской армии началась паника.

 

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