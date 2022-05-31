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Депутаты собрали подписи для высказывания недоверия Денисовой - спикер "Слуги народа"

Ранее Денисова сообщала, что согласно поручению ОП начался сбор подписей, чтобы уволить омбудсмена.
Депутаты собрали подписи для высказывания недоверия Денисовой - спикер "Слуги народа"
В Раде собираются выразить недоверие Денисовой. / t.me/denisovaombudsman

Украинские депутаты Верховной Рады Украины собрали подписи о высказывании недоверия Уполномоченной ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук. 

Ранее Денисова сама сообщила, что в Раде начался сбор подписей согласно поручению Офиса президента. Омбудсмен заявила о незаконности данных обстоятельств и напомнила о законах. 

Сегодня омбудсмен опубликовала открытое письмо к президенту Зеленскому и Главе Верховной Рады, которое написали глава Глобального альянса национальных институций Мариам Аль-Аттия и глава Европейской сети национальных институций по правам человека Сирпа Раутио. В нем авторы выразили обеспокоенность возможному увольнению Денисовой.

"Они высказали решительную поддержку Уполномоченному и настояли, что чрезвычайные обстоятельства в Украине не оправдывают недоверие к мандату, пребывание на должности и стабильности институции Уполномоченного," - подписала Людмила Денисова.

Денисова / Телеграм
Денисова / Телеграм

Денисова / Телеграм
Денисова / Телеграм

Денисова / Телеграм
Денисова / Телеграм

Ранее мы писали, что оккупанты рассказывают, как едят собак в Украине. СБУ опубликовала переписку рашиста, в которой тот признается о съеденном йоркширском терьере.

 

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