В СНБО раскритиковали Арестовича за опасный оптимизм

Обещания закончить войну в апреле-мае были очень опасной вещью, считает Данилов

Окончание войны с Россией еще не скоро, а для победы потребуется консолидировать усилия всего государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

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Так, журналист попросил главу СНБО озвучить выводы по итогам первых ста дней войны. На это Данилов ответил, что выводы делать еще рано.

“Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, – говорили опасные вещи”, – сказал Данилов.

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Он подчеркнул, что война будет продолжаться еще длительное время, и для победы необходимо многое сделать. В частности глава СНБО отметил, что сейчас ситуация на фронте очень тяжелая.

“До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял", – заявил Данилов.

Напомним, одним из основных теоретиков быстрого окончания войны с начала российского вторжения был советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Уже в первые дни он утверждал, что Россия не имеет резервов, а в середине марта утверждал, что активные бои закончаться к маю.

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