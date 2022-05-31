Украинские пауэрлифтеры погибли на войне с российскими захватчиками

Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов отдали свои жизни, защищая Украину от оккупантов.

Защищая Украину от вторжения оккупантов, погибли две известный личности в мире пауэрлифтинга - Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов.

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Игорь Бондарчук служил старшим лейтенантом полиции в составе подразделения особого назначения КОРД. Он погиб 22 мая в результате вражеских обстрелов неподалеку от Запорожья.

Пауэрлифтер Игорь Бондарчук, служивший в КОРД / facebook

Сергей Карнаухов был артиллеристом в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Ранее он 6 лет служил в зоне АТО, а с начала полномасштабного вторжения защищал Украину на востоке.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.