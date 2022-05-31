В "Слуге народа" озвучили претензии к Денисовой

Депутаты единогласно решили объявить о недоверии омбудсмену.

На заседании партии "Слуга народа" с участием Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук обсудили вопросы деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Было единогласно решено о высказывании недоверия омбудсмену в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения.

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Нардеп Павел Фролов заявил , что с начала вторжения Денисова "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий". В связи с чем данными вопросами занималась Ирина Верещук.

Также в СН отметили риторику постов о преступлениях РФ сексуального характера.

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины," - заявляют в президентской партии.

Одной из причин недоверия стало нахождение омбудсмена в "теплых европейских странах".

"Действующая Уполномоченная Верховной Рады по правам человека провела за границей, но не в России или Беларуси, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным, депортированным и страдающим от оккупации жителям Херсонщины, а в Давосах, Венах, Варшавах," - пишет Фролов.

В связи с вышесказанным, отмечается в сообщении, 31 мая Денисова может быть уволена со своей должности.

Ранее мы писали, что за омбудсмена заступились европейские партнеры. Они написали открытое письмо Зеленскому и Стефанчуку.