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Российские войска снова обстреляли границы Черниговщины и Сумщины

Известно, что с территории России по областям было нанесено 12 ударов
Российские войска снова обстреляли границы Черниговщины и Сумщины
Последствия вражеских обстрелов. Иллюстративное фото / facebook.com/kommander.nord/

Вражеские войска с территории России сегодня снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщило оперативное командование "Север".  

“В 9:15 наблюдатели зафиксировали около 8 взрывов (приходов) в направлении Фотовижа. В 13:10 вблизи Леоновки зафиксировано 4 взрыва (прихода) по территории Украины”, - поделились информацией в командовании.  

Там добавили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информации о пострадавших среди мирного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также нет.  

Отметим, что обстрелы приграничных районов Украины наблюдаются каждый день. Так, госпогранслужба Украины сообщила 29 мая о девяти обстрелах приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Также известно, что российские военные в тот же день 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.

Также этой ночью около полуночи российские войска из самолета нанесли два ракетных удара по территории Эсманской общины Сумской области. Самолет наносил удар с территории РФ. 

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