Российские войска обстреляли Сумскую область из самолета и артиллерии

Враг продолжает обстреливать территорию Сумской области

Этой ночью около полуночи российские войска из самолета нанесли два ракетных удара по территории Эсманской общины Сумской области. Самолет наносил удар с территории РФ. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

“Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской общины из САУ. Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую общину, около 10 ударов артиллерии”, - поделился подробностями Живицкий.

На данный момент известно, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал. Информация о разрушениях сейчас уточняется.

Сумщина ежедневно страдает от российских обстрелов. Так, вчера глава администрации сообщал о том, что за ночь Сумская область перенесла два авиаудара, обстрелы из САУ, минометов и РСЗО

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